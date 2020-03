Hobby-Fußballer : Hobby-Kicker starten ins Jubiläumsjahr

Düsseldorf Seit einem halben Jahrhundert besteht die Alte-Herren-Mannschaft des Polizeisportvereins.

(dsch) Am 1. März 1971 traf sich zum ersten Mal eine Gruppe von jungen Männern aus dem Gerresheimer Glasmacherviertel, um gemeinsam Fußball zu spielen. Die Hobby-Mannschaft schloss sich schnell dem Düsseldorfer Polizeisportverein an. Da es dort jedoch bereits eine Alte-Herren-Gruppe gab, nannte sich die motivierte Truppe einfach in Alte Herren II.

Früher, erinnert sich Zell, standen regelmäßig Spiele gegen andere Hobbymannschaften an, unter anderem von den Vereinen Turu und Fortuna. „Heute machen wir ruhiger, wir treffen uns einmal in der Woche, um gemeinsam zu spielen“, sagt Zell. 30 Leute sind aktuell in der Mannschaft aktiv, genug für einen regelmäßigen internen Spielbetrieb. Das war nicht immer so, zwischenzeitlich fehlte es an Spielern. „Durch Mund-zu-Mund-Propaganda hat sich das inzwischen aber stabilisiert“, so Zell. Die Mannschaft ist so gut bestückt, dass interessierte Neulinge geprüft werden. „Es geht weniger ums Fußballerische als da­rum, jemanden zu finden, der zu uns passt“, sagt der Mannschaftsführer. Denn für das 50 Jahre alte Team sind Freundschaft, Fairness und Mannschaftsgeist wichtiger als sportliche Höchstleistung. „Wir wollen Spaß haben. Krakeler können wir nicht gebrauchen“, sagt Zell. Wer Interesse an einem Probespiel bei der Mannschaft hat, kann den Teamleiter anrufen unter 0170 4428900, weitere Infos im Internet: www.polizei-sv-duesseldorf.de.