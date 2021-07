Kinder in Düsseldorf : Vom Waisenhaus zum Zufluchtsort

Düsseldorf Vor 50 Jahren wurde das Kinderhilfezentrum an der Eulerstraße gegründet. Wo einst Nonnen das Sagen hatten, werden heute bis zu 120 Kinder vor Gewalt oder Missbrauch in der Familie geschützt. Gefeiert wird erst 2022.

Lehmann nahm sich dessen an, fortan erlebte das Kinderhilfezentrum einen stetigen Wandel. Inzwischen bildet die Inobhutnahme den Schwerpunkt der Arbeit. „Die Kinder und Jugendlichen haben Gewalt, Missbrauch, Alkoholexzesse oder auch den Tod in der Familie erfahren, wurden zum Teil von der Polizei aus der Wohnung geholt. Vor einigen Wochen haben wir vier Geschwisterkinder bekommen, nachdem der Vater die Mutter erstochen hatte“, erzählt Judith Knuff.

Es gibt vier Wohngruppen plus eine Diagnostik- und Übergangsgruppe, in der Kinder auf eine mögliche Weitervermittlung, etwa in Pflegefamilien, vorbereitet werden. Und immer wird auch eine Rückführung in die Familie in Betracht gezogen. „Wir sind hier keine Ersatzeltern, daher sollte der Kontakt zu den richtigen Eltern nach Möglichkeit immer aufrechterhalten werden“, sagt Knuff.