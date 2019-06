Schützen in Düsseldorf : 50 Jahre gelebte Ökumene in Kaiserswerth

Pastor Oliver Dregger, Schützen-Chef Ulrich Micke und Pfarrer Jonas Marquardt (v.l.) freuen sich auf das anstehende Schützenfest. Foto: Marc Ingel

Kaiserswerth Die Bruderschaft nimmt auch evangelische Mitglieder auf. Das ist längst keine Selbstverständlichkeit.

Schützenvereine sind von Haus aus katholisch. In Kaiserswerth gab es früher neben der St. Sebastianus-Bruderschaft auch noch die eher evangelisch geprägten Bürger-Schützen. Als die sich vor 50 Jahren auflösten, entschlossen sich die Sebastianer: Wir öffnen uns beiden Konfessionen. „Es war keine feindliche Übernahme, wie böse Zungen behaupteten“, betont der 1. Vorsitzende Ulrich Micke rückblickend. Es war vielmehr die Geburtsstunde der Ökumene in Kaiserswerth. Rolf Daiber war 1969 das erste evangelische Mitglied.

Seitdem spielt der ökumenische Gedanke bei den Schützen in Kaiserswerth eine nicht zu unterschätzende Rolle, der ökumenische Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche am Schützenfestmontag ist nur ein Beweis dafür. „25 Prozent unserer Mitglieder sind inzwischen evangelisch“, sagt Micke, der auch auf die Satzung verweist: Ziel des Vereins sei es, konfessionelle Spannungen im Geiste der Brüderlichkeit zu überwinden. Und: im vierköpfigen Vorstand sind drei katholisch, einer ist evangelisch.

Ein gemeinsamer Auftritt von Pastor Oliver Dregger und Pfarrer Jonas Marquardt beim Krönungsball in Kaiserswerth ist längst eine Selbstverständlichkeit. „Wir ziehen innerhalb der Bruderschaft an einem Strang“, bestätigt Marquardt. „Es herrscht zwischen uns Einvernehmen, wir begegnen uns auf Augenhöhe“, sagt auch Dregger. Das war beileibe nicht immer so, erinnert sich Micke: „Es gab keine No-Go-Areas, aber doch unsichtbare Grenzen, als ich noch Kind war. Dieses unausgesprochene Gebot, da solltest du lieber nicht hingehen.“