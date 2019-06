Entenrennen in Unterrath : Als aus dem Sprint ein Langstreckenrennen wurde

Unterrath Der Spaß für die Familie hat sich zu einem beliebten Event gemausert. Wieder waren mehr als 300 Gummi-Enten beim Rennen im Einsatz.

So machten sich zum Auftakt des Wettbewerbstags in Unterrath an die 300 „hochgezüchtete“, weil individuell gestaltete „Rennenten“ auf den Weg Richtung Ziel. Was zuerst als „Sprint“ gedacht war, entpuppte sich als „Langstreckenrennen“, jedenfalls was die Einlaufzeiten betraf. Die Siegerente im Kinderentenrennen brauchte 58 Minuten bis ins Ziel und hatte zehn Minuten Vorsprung. Die letzte Plastikente dümpelte erst nach 1:15 Stunden über die Ziellinie. „Zugegeben, die Rennen waren schon mal schneller. Aber die Fließgeschwindigkeit des Kittelbachs gibt die Geschwindigkeit der Enten vor“, erläutert Karsten Körner. Er ist Schatzmeister der „Einkauftrümpfe Unterrath“, die das Entenrennen bereits zum fünften Mal organisierten. „Wir wollen ein etwas anderes Volksfest veranstalten. Wir wollen keinen Gewinn machen, sondern uns und anderen einen schönen Tag bereiten“, verrät Körner.

Was in der Durchführung als mit leichter Hand präsentiert erscheint, bedarf aber penibler Vorbereitung. „Das Rennen ist von der Stadt genehmigt, ist auch mit dem Flughafen abgesprochen. Wir haben die Enten und die Preise besorgt, Dixi-Klos aufgestellt, Getränkewagen rangekarrt, Hüpfburg aufgeblasen und vieles mehr. Das alles kostet. Wir sind froh, wenn wir plus/minus null rauskommen“, erklärt Körner. Davon bekamen die Unterrather nichts mit. Das Fest für die ganze Familie war trotz des „langsamen Geläufs“ quirlig, lebendig und vergnügt. Im Vorfeld wurde die Kreativität in Sachen „Entengestaltung“ mal individuell, mal als Familienangelegenheit angegangen. So war jedes der Gummi-Entchen ein einzigartiges Kunststück. Mal mit schwarzen Flügeln, mal mit echten Federn oder Pailletten rund oder in Sternform beklebt, mal mit einem blauen Umhang aus einer alten Schwimmflosse behängt. Vorteile in der „Renngeschwindigkeit“ brachte nichts davon. Der elfjährigen Nilla war es egal, denn ihre Punker-Ente mit der Startnummer 4617 kam nach Endspurt und „Foto-Finish“ als dritte ins Ziel. „Ich habe nicht damit gerechnet, einen Preis zu bekommen“, gesteht Nilla. „Nächstes Jahr mache ich wieder mit. Ich habe aber noch keine Idee, wie meine Ente dann aussehen wird.“