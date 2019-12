Kunsthandwerk in Düsseldorf : Diese Künstler verstehen ihr Handwerk

47 Kunsthandwerker wie hier Holzdesigner Markus Nießen stellen in der Handwerkskammer aus. Foto: Endermann, Andreas (end)

Im Rahmen der „Unikate 2019“ in der Handwerkskammer präsentieren sich 47 Designer aus dem Rheinland. Gezeigt werden Einzelstücke, darunter sind Arbeiten aus Holz, Glas und Keramik sowie Schmuck und Textilien.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Marc Ingel

Andreas Ehlert, Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf, hält es mit Walter Gropius: Der Gründer des Bauhaus-Stils betonte stets, dass jeder Künstler zuallererst mal Handwerker sein müsse, „das Material muss beherrscht werden“. Und genau das treffe zu 100 Prozent auf die Künstler und Designer zu, die im Rahmen der „Unikate 2019“ ihre Arbeiten im Foyer der Handwerkskammer präsentieren dürfen.

47 sind es, die bis auf zehn Gäste der Arbeitsgemeinschaft des Kunsthandwerks im Rheinland angehören, die sich des sperrigen Titels wegen ab sofort „Angewandte Kunst Düsseldorf“ nennt, wie die Vorsitzende Monika Bergrath hervorhebt. Die Designer zeigen in der von Uwe Müller-Biebel zusammengestellten Ausstellung ihr Talent im Bearbeiten von Schmuck oder bei der Kreation ausgefallener Mode. Aber auch hochwertige und liebevoll verarbeitete Notizbücher oder nachhaltig produzierte Dosen aus Holz sind darunter. Und der Käufer kann gewiss sein: Von diesen Modellen gibt es nur ganz wenige, von einigen sogar nur ein einziges.

Info Ausstellung dauert noch bis zum 8. Dezember Ausstellung Die Ausstellung dauert noch bis zum 8. Dezember und kann immer von 10 bis 18 Uhr begutachtet werden.



Kontakt Die Ausstellung befindet sich im Foyer der Handwerkskammer, Georg-Schulhoff-Platz 1. Nähere Infos unter https://www.hwk-duesseldorf.de

Das gilt auch für die edlen Schalen von Denise Stangier. Seit 35 Jahren folgt die Keramikmeisterin mit Atelier in Bilk ihrer Berufung. Inspiriert von einer Japan-Reise ist sie mehr denn je davon überzeugt, „dass bei der Form weniger mehr ist“. Das hat sich unlängst ausgezahlt, bei einem internationalen Handwerker-Wettbewerb in der Schweiz gewann sie den ersten Preis. 359 Personen hatten sich beworben, 44 wurden eingeladen, nur drei Preise wurden vergeben. Ein Hingucker sind vor allem ihre mit 12 Karat vergoldeten Schalen aus Steingut.

Denise Stangier fertigt goldene Schalen an. Foto: Marc Ingel

Stefanie von Scheven teilt sich mit Barbara Huck ein Atelier an der Tussmannstraße. Die Schmuckdesignerin ist Dauergast bei der „Unikate“, seit 17 Jahren ist sie immer dabei, „weil man in unserem Beruf nur wenige solcher Gelegenheiten hat, sich einer Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt sie. Neben dem klassischen Schmuck aus Gold und Silber stechen die Arbeiten aus grünem Bernstein ins Auge. „Der stammt von der Ostsee, aus Polen, den findet man da in der Tat noch am Strand. Ein Edelsteinhändler schleift den Stein dann nach meinen Vorstellungen, und ich fertige daraus Ketten, Ringe oder Ohranhänger“, erklärt von Scheven.

Stefanie von Scheven stellt Schmuck aus Bernstein her. Foto: Marc Ingel

Mit der Kategorie „Förderkoje“ will die Künstler-Gemeinschaft vielversprechendem Nachwuchs eine Chance geben, ihren Marktwert zu testen. Ob Lasse Mandelkow und Johannes Deisting das noch lange nötig haben, darf bezweifelt werden, denn die beiden Tischler durften in diesem Jahr schon bei der „Manufactum“ im Museum für Angewandte Kunst in Köln ausstellen. 450 junge Kunsthandwerker hatten sich um eine Teilnahme beworben, rund 120 wurden eingeladen. „Das ist natürlich ein Privileg“, sagt Lasse Mandelkow, „zumal wir auch für den Katalog ausgesucht wurden.“ Die beiden Studenten des Handwerksdesigns in Aachen zeigen in Düsseldorf Arbeiten aus Holz, vom Untersatz über das Servierbrettchen bis zum Tisch, sind auf dieses Material aber nicht festgelegt. „Wir sind breit aufgestellt, können auch töpfern oder mit Keramik umgehen, das ist der Reiz dieses dreijährigen Studiums“, erläutert Johannes Deisting.

Die Tischler Johannes Deisting (l.) und Lasse Mandelkow nehmen im Rahmen der Nachwuchs-Kategorie „Förderkoje“ teil. Foto: Marc Ingel