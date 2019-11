Kommunalpolitik in Düsseldorf : 400 Studenten-Wohnungen an der Rather Straße

Auch an der Sternstraße entstehen kleine Wohnungen mit einer Größe von nur 20 Quadratmetern.

Am morgigen Freitag, 22. November, tagt die Bezirksvertretung 1 (Derendorf, Pempelfort, Golzheim, Altstadt, Stadtmitte, Carlstadt) ab 14 Uhr im Rathaus, Marktplatz 2. Folgende Themen könnten für Bürger von Interesse sein.



Joachim-Erwin-Platz Am Joachim-Erwin-Platz 3 soll ein siebengeschossiges Büro- und Geschäftshaus errichtet werden. Im Unter-, Erd- und Obergeschoss sind Handelsflächen vorgesehen, darüber Büros. Auch eine Dachterrasse ist geplant. Der Abbruchantrag für das Bestandsgebäude wurde bereits genehmigt.



Sternstraße An der Sternstraße 63a und 65 ist der Neubau eines fünfgeschossigen Wohngebäudes mit kleinteiligen Wohnungen geplant. Vorgesehen sind 46 Apartments mit einer Größe von zwischen 20 und 86 Quadratmeter. Trotzdem soll es lediglich 13 Parkplätze für Autos geben, dafür aber insgesamt 51 Fahrradabstellplätze.



Rather Straße Auf den Grundstücken Rather Straße 21c und d ist im Rücken der Hochschule die Errichtung eines Studentenwohnheims geplant, auch eine Kita für 100 Kinder soll entstehen. Das Wohnheim soll über 170 Zimmer verfügen. Die oberirdisch entstehenden Kfz-Stellflächen sollen durch einen Car-Sharing-Anbieter genutzt werden. Ebenfalls geplant ist ein Fahrradhaus. Insgesamt soll es Abstellflächen für 162 Zweiräder geben. Ein weiterer Komplex mit drei Wohngebäuden an der Rather Straße e soll ebenfalls für Studenten reserviert werden, hier ist zusätzlich noch ein Seminargebäude geplant. Insgesamt sollen 230 Wohnplätze in 192 Einzelapartments und 19 Zweierapartments entstehen. Zudem ist eine Tiefgarage mit 70 Pkw- und 186 Fahrradstellplätzen geplant.