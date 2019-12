Elterninitiative Kinderkrebsklinik : Beste Voraussetzungen für die Behandlung

Düsseldorf Seit 40 Jahren setzt sich die Elterninitiative Kinderkrebsklinik für eine Verbesserung der Jugendonkologie in Düsseldorf ein.

Um die Gegebenheiten in der Kinderkrebsklinik zu verbessern, taten sich also mehrere betroffene Eltern zusammen und gründeten einen Verein. Mit Basaren und Straßenfesten wurde Geld gesammelt, um die Station neu zu streichen und ein Spielzimmer für die Kinder einzurichten. Mildred Scheel, Gründerin der Deutschen Krebshilfe und Ehefrau von Bundespräsident Walter Scheel, engagierte sich für die Elterninitiative, und der Schrift­­steller Johannes Mario Simmel schrieb einen ausführlichen offenen Brief, der seinerzeit in der Rheinischen Post erschien. Dieser Brief sorgte für zahlreiche Reaktionen und fachte die öffentliche Diskussion an. „Dieser Welle des Interesses ist es zu verdanken, dass schließlich – mit Unterstützung der Elterninitiative – eine neue Station für krebskranke Kinder am Düsseldorfer Uni-Klinikum gebaut wurde“, sagt Gabriele Hänsel.