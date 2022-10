Fest auf den Oberkasseler Rheinwiesen : 40 Drachen von Düsseldorfer Schülern steigen in den Himmel

Düsseldorf Die Drachenwerkstatt mit anschließendem Drachenfest des Akki erfreut sich jedes Jahr an großer Beliebtheit bei Düsseldorfer Schülern.

„Gleich steigen die großen Drachen“, erklärt eine aufgeregte Viertklässlerin von der Montessori-Grundschule am Freitagvormittag auf den Oberkasseler Rheinwiesen, kurz bevor das Fest beginnt. Gemeinsam mit ihren Mitschülern hatte sie in der Woche vor dem Drachenfest die Drachenwerkstatt des Vereins Aktion und Kultur mit Kindern e.V. (Akki) besucht. Dort wurden zusammen mit Künstlern und Mitarbeitern des Vereins die acht Meter langen Großdrachen gebaut und kreativ gestaltet. Während ihres dreistündigen Besuchs in der Drachenwerkstatt unweit der Rheinkniebrücke arbeiteten jeweils drei Klassen parallel an sechs Drachensegeln. Für den großen Auftritt am Freitag konnten die Kinder außerdem in der „Flugschule“ üben, den großen Drachen steigen zu lassen.