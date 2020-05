Corona-Krise in Düsseldorf : 4,7 Millionen Schutzmasken kommen in Düsseldorf an

4,7 Millionen Schutzmasken kommen in Düsseldorf an

Corona-Krise in Düsseldorf

Ankunft von 4,7 Millionen Mundschutzmasken am Flughafen Düsseldorf Foto: Kloepfel Group

Düsseldorf Das Düsseldorfer Unternehmen Kloepfel Group hat die Masken beschafft, die vor allem für den medizinischen Sektor gedacht sind. Momentan ist der Maskenmarkt besonders umkämpft.

Ein Flugzeug mit 4,7 Millionen FFP2-Schutzmasken an Bord ist am Dienstag in Düsseldorf gelandet. Die Einkaufsexperten der Düsseldorfer Kloepfel Group hatten diese zusammen mit ihren Kollegen von psg Procurement Services aus China beschafft. Die Masken sind nach Angaben des Unternehmens vorwiegend für den medizinischen Sektor und systemrelevante Berufe bestimmt. Um sie schnell liefern zu können, waren eigene Frachtflugzeuge gechartert worden.