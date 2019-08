Polizei in Düsseldorf : 36-jähriger schwebt nach Schlägerei in Lebensgefahr

Mit zwei Schlägereien hatte es die Polizei in der Nacht zu Samstag in der Altstadt zu tun. Foto: dpa/Carsten Rehder

Noch unklar sind die Umstände eines Körperverletzungsdelikts in der Altstadt. Zwei Männer waren in der Nacht zu Samstag gegen 1.20 Uhr vor einer Gaststätte an der Bolkerstraße mit einer anderen Personengruppe zunächst verbal in Streit geraten, daraus entwickelte sich eine handfeste Schlägerei.

Einer der beiden (36) musste anschließend in einer Klinik notoperiert werden. Es bestand auch gestern noch Lebensgefahr. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Im Rahmen einer Fahndung konnten noch in der Tatnacht zwei mutmaßlich beteiligte Männer (24 und 30 Jahre alt) sowie zwei Frauen (22 und 26 Jahre alt) vorläufig festgenommen werden. Bei derzeitigem Ermittlungsstand wird der Sachverhalt durch die Staatsanwaltschaft als gefährliche Körperverletzung bewertet. Die vier festgenommenen Tatverdächtigen wurden später entlassen.