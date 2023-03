Demonstration in der Innenstadt 3500 Menschen beim Klimastreik in Düsseldorf

Düsseldorf · Rund 3500 Menschen sind am Freitag in Düsseldorf zusammengekommen, um für das Klima zu demonstrieren. Aufgerufen hatte zu dem Protest „Fridays for Future“. Auch Verdi beteiligte sich.

03.03.2023, 19:08 Uhr

23 Bilder Das war der Globale Klimastreik in Düsseldorf im März 2023 23 Bilder Foto: Anne Orthen (ort)