Ausverkaufte Veranstaltung in Kaiserswerth 35 Tänze bei großer Ballettgala in Kaiserswerth

Den Auftakt der Gala machte „Rubies“ mit 13 kleinen Mädchen in Rot, die sich mit fordernden Armbewegungen nacheinander auf die Bühne riefen. Die Zuschauer reagierten begeistert. Für die weitere Moderation des Programms hatte Katrin Jansen mit Jeremia Franken einen jungen Mann engagiert, der selbst einmal in Kaiserswerth getanzt hat. Dort lernte er auch Lea Koltermann kennen, die bereits mit vier Jahren in die Ballettschule kam und jetzt, mit 21 Jahren, zum letzten Mal für Kaiserswerth tanzte. Geradezu hinreißend war die Nummer „In my garden“: Ein kleines Beet voller gelber Sonnenblümchen wurde von den Gärtnerinnen Svenja Horster und Gloria Koetz mit grünen Gießkännchen dazu bewogen, die Köpfe ins Licht zu strecken. Um die „Ballett-Minis“ nicht zu überfordern, traten diese bei den drei Vorstellungen in unterschiedlicher Besetzung auf. Zusammen mit mehreren beeindruckenden Soli (Bianca Gabrisch, Valentina Hutter, Lena Krumphaar, Lea Liesenfeld, Lily Link, Lisa Nöthling, Vanessa Lüling, Nalumi Osaki) zeigte diese Ballettgala eine überaus gelungene Wiederkehr der Ballettschule Kaiserswerth ins Rampenlicht.