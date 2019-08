Gerichtsprozess in Düsseldorf : 34-Jähriger soll Raub erfunden haben

Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Das Amtsgericht verhandelt gegen das vermeintliche Opfer einer Straftat. Der Mann hatte bei der Polizei behauptet, ihm seien an der Grafenberger Allee 1400 Euro geraubt worden. Eine Polizistin fand jedoch Ungereimtheiten in seiner Geschichte.

Ein prall gefüllter Geldbeutel und ein teures Handy wurden einem 34-Jährigen nach eigenen Angaben im März an der Grafenberger Allee von zwei Fremden geraubt. Er suchte an dem Tag mittellos und ohne Ausweise Hilfe bei der Polizei. Am Mittwoch (28. August) kommt dieser Fall jetzt vor das Amtsgericht. Doch sitzen dann nicht zwei Räuber auf der Anklagebank, sondern das vermeintliche Opfer. Weil alles nur erfunden war, geht es im Prozess jetzt um das Vortäuschen einer Straftat. Dafür können bis zu drei Jahre Haft fällig werden oder eine Geldstrafe.

Über das Motiv des Angeklagten, der den Ermittlungen zufolge völlig sinnlos die Polizeikräfte mit seiner Räubergeschichte beschäftigt haben soll, ist derzeit nichts bekannt. Er hatte sich viel Mühe gemacht, um den Überfall in allen Details zu schildern. An einem Bankautomaten habe er morgens rund 1400 Euro abgehoben. Keine zwei Stunden später, gegen 11 Uhr vormittags, sei er an der Ecke Grafenberger Allee und Geibelstraße auf zwei Fremde getroffen. Einer habe sofort drohend eine Spritze auf ihn gerichtet, der andere habe ihm in Hüfthöhe ein Butterfly-Messer vorgehalten. Schließlich habe das Räuber-Duo sein dickes Portemonnaie und das Handy verlangt – und aus purer Angst habe der 34-Jährige gehorcht und den Männern beides ausgehändigt. Verloren habe er auf diese Art nicht nur sein ganzes Bargeld, sondern auch alle Ausweise und weitere Bankkarten.