Baumfällungen in Düsseldorf 327 Bäume müssen noch in diesem Winter gefällt werden

Aktuell sind in der Stadt die Vorbereitungen für die Pflanzsaison 2022/2023 angelaufen. Für die beginnende Pflanzperiode sind 290 Baumpflanzungen an neuen Standorten in Parkanlagen und auf Friedhöfen sowie 75 schattenspendende Bäume an Kinderspielplätzen eingeplant. Darüber hinaus sind rund 420 Baumnachpflanzungen an Straßen und 200 Baumnachpflanzungen in Anlagen vorgesehen.