Autodiebstahl in Düsseldorf: „Soko Oldie“ sucht schon 32 Oldtimer

Düsseldorf Besitzer alter Autoschätze machen sich Sorgen: Die Diebstahlsserie in Düsseldorf reißt nicht ab. Besonders beliebt sind die sogenannten Pagoden von Mercedes. Torsten Kleefeld wurde schon zum zweiten Mal Opfer.

Jüngster Fall ist der von Torsten Kleefeld. Die Pagode des Düsseldorfer Arztes ist dieses Jahr 50 geworden, zweieinhalb Jahre davon hat er sie restaurieren zu lassen. Vorige Woche fand er einen Platz für sie, in einer Tiefgarage an der Schorlemerstraße, die nicht für jedermann zugänglich ist. „Auch der Stellplatz selbst fällt nicht sofort ins Auge“, sagt Kleefeld. Samstag hat er den Oldtimer nach einem Ausflug dort abgestellt, am Montag sah ein Freund ihn dort. Derselbe Freund rief ihn am Mittwochabend an. „Er wollte wissen, ob ich mit dem Auto unterwegs bin, weil sie nicht mehr in der Garage stand.“