Projekt „StadtsprachenApp“ : 3000-Euro-Förderpreis der Jonges für HHU-Dozent der Germanistik

Düsseldorf Der Heimatverein Düsseldorfer Jonges hat seinen Förderpreis für Forschung verliehen. Der Germanist Christian auf der Lake wird unter anderem für das Projekt „StadtsprachenApp“ geehrt.

Christian auf der Lake erhält den Jonges-Förderpreis für wissenschaftliche Studien. Das teilte die Heinrich-Heine-Universität mit. Der Sprachwissenschaftler wird mit der mit 3000 Euro dotierten Ehrung für ein Forschungs- und Lehrprojekt ausgezeichnet, das das Verhältnis von Sprache und öffentlichem Raum am Beispiel der Stadt Düsseldorf analysiert. Der Titel: „Wem gehört die Stadt?“. Die im Rahmen der Seminararbeit entstandene „StadtsprachenApp“ bietet fünf Touren zu den Themen Mehrsprachigkeit, Tabu-Orte und Public Art in Düsseldorf an. So können sich Interessierte auf kulturlinguistischen Pfaden durch Düsseldorf bewegen.