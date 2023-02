Rheinbahn fährt nicht, Kitas bleiben geschlossen Mit diesen Tipps kommen Sie durch den Streik in Düsseldorf

3. Kita: Gibt es eine Notbetreuung? In Düsseldorf gibt es 101 städtische Kindertagesstätten, alle sollen am Donnerstag bestreikt werden. Beim jüngsten Warnstreik im Mai 2022 waren 69 Kitas geschlossen, 32 boten einen eingeschränkten Dienst an. Wie viele Erzieherinnen und Erzieher da mitmachen, wird sich erst am Donnerstag zeigen. „Wir machen am frühen Morgen eine Abfrage an allen Standorten“, sagt Stephan Glaremin, Leiter des Düsseldorfer Jugendamts. Ab 8 Uhr können sich Eltern im i-Punkt Familie melden. „Bei Bedarf werden die Kollegen der Hotline auch nach einer Betreuungsmöglichkeit an einem anderen Kita-Standort suchen“, sagt er. Die Rufnummer lautet 0211-8998870.