Asiatische Gastronomie in Düsseldorf In diesen Restaurants wird Essen zum Erlebnis

Auch Chen Mai Dorsch legt in ihrem Lokal an der Klosterstraße den Fokus auf das Erlebnis. Seit 2021 bietet die Gastronomin im „Green Light District“ chinesisches Fine Dining in zwei Räumen an – einem roten und einem weißen. Der erste ist in rotem Licht gehalten, an den Wänden hängen zu Schriftzeichen geformte Neonröhren. Im Halbdunklen serviert das Team den Gästen Tofuwürfel auf einem Schachbrett, Ausgefallenes wie geschmorte Rinderbeinscheibe oder ein Fünf-Gänge-Peking-Ente-Menü für 49 Euro. Die Speisekarte ist aufgebaut wie eine Zeitung, darauf lesen sich Schlagzeilen wie „Jungfernflug erfolgreich absolviert, Pekingente in Düsseldorf gelandet“. Manche klingen wie Kontaktanzeigen, so auch im Abschnitt „Koffein-Junkie gesucht“, in dem sich kreativ verpackt die Kaffeeauswahl verbirgt.