Polizei fasst Täter in Düsseldorf : Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt

Polizei fasst Täter in Düsseldorf

Düsseldorf Bei einer Messerstecherei in der Düsseldorfer Altstadt ist ein 28-jähriger Mann schwer verletzt worden. Der junge Mann musste noch vor Ort reanimiert werden, eine Aderpresse rettete ihm wahrscheinlich das Leben.

(wie) Noch unklar sind die Hintergründe eines Streits zwischen zwei jungen Männern am Sonntagmorgen in der Düsseldorfer Altstadt. einer der Beteiligten stach mit einem Messer auf einen 28-jährigen Kontrahenten ein. Nach Aussagen der Ärzte könnte der polizeiliche Einsatz eines sogenannten „Tourniquet“ Schlimmeres verhindert haben. Ein Tourniquet ist eine Aderpresse zum Abbinden lebensbedrohlicher Blutungen. Der Messerstecher wurde gestellt und vorläufig festgenommen. Die Tat ereignete sich gegen 5.30 Uhr im Bereich Flinger Straße /Hunsrückenstraße eine Messerstecherei gemeldet. Vor Ort fand die Polizei das stark blutende Oper vor. Der 28-jährige aus Düsseldorf stammende Mann wies mehrere Stichverletzungen auf. Trotz des Einsatzes der Aderpresse, muss der Mann reanimiert werden und schwebte in Lebensgefahr. Sein Zustand ist nach einer Notoperation mittlerweile stabil, berichtet ein Sprecher der Polizei im Rahmen.