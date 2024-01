Blaulicht in Düsseldorf Polizei nimmt Mann nach brutalem Raub fest

Der 46 Jahre alte Verletzte kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, am Tatort sicherte die Polizei Spuren. „In den folgenden Monaten gelang es den Ermittlern des Kriminalkommissariats 13 unter anderem über den Abgleich von DNA-Spuren in internationalen Datenbanken, einen Treffer in Polen zu landen“, so die Polizei. In den Fokus gelangte der spätere Tatverdächtige, ein heute 27-jähriger Mann polnischer Staatsangehörigkeit.