260.000 Passagiere zum Ferienstart in Düsseldorf

Düsseldorf Trotz fast 50 Prozent mehr Fluggästen gab es kaum erhöhte Wartezeiten am Airport.

Der Düsseldorfer Flughafen ist erfolgreich in die nordrhein-westfälischen Herbstferien gestartet. Knapp 260.000 Menschen reisten am ersten Ferienwochenende von Freitag bis Sonntag von Düsseldorf aus in den Urlaub. Der passagierstärkste Tag der gesamten Herbstferien war gestern. Gezählt wurden rund 89.000 Fluggäste. Zum Vergleich: An einem durchschnittlichen Tag fliegen 66.400 Passagiere ab Düsseldorf, bei etwa 600 Starts und Landungen. Am gesamten Wochenende wurden 1900 Flugbewegungen gezählt.