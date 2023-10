Nachbarschaft in Düsseldorf Für das „Rund“ in Grafenberg sollen 25.000 Euro pro Jahr fließen

Das „Rund“ am Staufenplatz hat sich mit seinem niederschwelligen Angebot an Beratungen und Freizeitaktivitäten im Stadtteil etabliert, keine Frage. Doch Ende des Jahres endet die von der Stadt eingeräumte und zuletzt von Oberbürgermeister Stephan Keller persönlich verlängerte mietfreie Nutzung der Räumlichkeiten im Rondell. Die fünf Kooperationspartner – die Graf-Recke-Stiftung, die evangelische und katholische Kirche, das DRK-Zentrum sowie der Bürgerverein Grafenberg – können und wollen die anfallenden Kosten nicht stemmen. Daher hat die CDU jetzt in der Bezirksvertretung 7 beantragt, jährlich Mittel in Höhe von 25.000 Euro in den Doppelhaushalt 2024/25 einzustellen, damit das generationsübergreifende Nachbarschaftsprojekt auch für die Zukunft erhalten bleibt. „Andernfalls muss das Rund zum 1. Januar leer geräumt werden“, sagt Martin Klein.