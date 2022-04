Russlands Angriff auf die Ukraine hat viele Russen erschüttert und verunsichert - in Russland und auf der ganzen Welt. Seit dem Kriegsanfang unterstützte die russischsprachige Community von Freies Russland NRW alle Friedensaktionen in der Region. Doch auch die Gegenstimmen der pro-putinschen Aktivisten werden laut. Deshalb ruft Freies Russland NRW nun zur eigenen „Russen gegen den Krieg“-Demo in Düsseldorf auf.