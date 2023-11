250 Jahre Kunstakademie Düsseldorf Die spektakulärste Aktion kommt zum Schluss

Mit einer 125 Meter langen Speisetafel feiert die Düsseldorfer Kunstakademie am Montag den Abschluss ihres 250. Jubiläumsjahres. Rund 400 Gäste sind am Abend eingeladen, an den Tischen, die sich durch die Gänge des klassizistischen Gebäudes ziehen, Platz zu nehmen. Dort erwartet sie eine Koch- und Speiseperformance des Künstlers Arpad Dobriban, der sein gesamtes Werk dem Kochen und Essen gewidmet hat.