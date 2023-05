Nahverkehr in Düsseldorf 25 Millionen für den U-Bahnhof Nordstraße

Bereits vor mehr als zehn Jahren legte der Rat fest, dass der U-Bahnhof Nordstraße, der von den Linien U78 und U79 angefahren wird, mit einem Aufzug nachzurüsten, einem taktilen Leitsystem zu ergänzen und brandschutztechnisch zu ertüchtigen ist. Aufzug und taktiles Leitsystem kamen im Jahr 2017, der Brandschutz musste jedoch warten, da andere, vergleichbare Vorhaben am Hauptbahnhof und am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Allee Vorrang hatten. Jetzt ist es aber an der Zeit, das nachzuholen, und die Arbeiten werden nicht gerade günstig: Mehr als 25 Millionen Euro kostet der Spaß. Den Politikern der Bezirksvertretung 1 wurde jetzt der Ausführungs- und Finanzierungsplan vorgelegt und schon jetzt ist klar: Es wird noch bei weiteren U-Bahnhöfen nachgebessert werden müssen, denn der vorbeugende Brandschutz ist sowohl im Personenbeförderungsgesetz als auch in der Straßenbahnbau-Betriebsordnung festgelegt.