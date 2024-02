24-Stunden-Protest in der Landeshauptstadt Korso rollt mit 500 Fahrzeugen durch Düsseldorf

Die Veranstalter des Protestes gegen die Politik der Bundesregierung am Samstag in Düsseldorf hatten mit 1700 Fahrzeugen gerechnet, die am Autokorso teilnehmen sollten. Davon war man am Ende dann doch ein deutliches Stück entfernt. Der Verkehr in der Innenstadt wurde am frühen Abend aber dennoch empfindlich gestört.