Düsseldorf : 24-Jähriger wird von Trio ausgeraubt

Eigentlich wollte er nur eine Runde mit seinem Hund drehen, als ein junger Mann von drei Räubern mit einem Messer bedroht wurde.

Als ein 24-Jähriger am Samstag gegen 23 Uhr noch schnell eine Runde mit dem Hund seiner Mutter an der Ecke Itterstraße/Kaldenberger Straße in Holthausen Gassi gehen wollte, wurde er von einem Trio mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Täter erbeuteten das Smartphone und die Geldbörse des Mannes. Die drei unbekannten Täter sollen zwischen 25 und 30 Jahre alt sein, alle sind etwa 1,80 Meter groß, sie waren sportlich gekleidet. Eine Fahndung blieb erfolglos, Hinweise unter 0211-870 0.