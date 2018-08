24-Jähriger soll Ex-Freundin in Hilden mit Messer attackiert haben

Düsseldorf / Hilden Die Tat soll aus Eifersucht geschehen sein, das Opfer konnte nur mit einer Not-Operation vor dem Tod gerettet werden. Jetzt droht ihrem Angreifer eine lange Haftstrafe.

Aus rasender Eifersucht wollte in 24-Jähriger zu Jahresanfang seine Ex-Freundin (21) in deren Hildener Wohnung töten. So steht es in der Anklage gegen den hünenhaften 100-Kilo-Mann, über die seit gestern das Landgericht verhandelt. Dort will der Angeklagte nach Ankündigung seiner Verteidiger im weiteren Prozessverlauf alle Vorwürfe zugeben – will dann aber auch betonen, dass er seine Ex-Geliebte keinesfalls umbringen wollte. Dabei hatte er sie am Tatabend laut ihrer Anzeige minutenlang fest gewürgt, hatte der fast schon bewusstlosen Frau dann noch mit einem Küchenmesser einen lebensgefährlichen Schnitt am Hals zugefügt.

Eigentlich war seine Beziehung mit der 21-Jährigen längst vorbei, als er sich in Begleitung seiner Schwester Ende Februar abends mit einem Zweitschlüssel den Zutritt zur Wohnung des Opfers verschafft haben soll. Als er dort laut Anklage einen männlichen Besucher vorfand, den er kurzerhand aus dem Haus prügelte, packte er seine Ex-Freundin aus Eifersucht so fest am Hals und drückte zu, dass der Frau schon schwarz vor Augen wurde. Bevor sie sich davon erholen konnte, habe er aus ihrer Küche ein Messer geholt, habe ihr damit in die linke Halsseite gestochen. Die Arterie wurde dabei geöffnet, das Opfer war danach nur durch eine Not-OP und etliche Blutkonserven zu retten. Der Staatsanwalt wertet das als versuchten Totschlag und als gefährliche Körperverletzung, der Angeklagte will den Ablauf des Tatabends jetzt im Prozess laut seinen Anwälten auch nicht abstreiten. Doch dass er seine Ex-Geliebte töten wollte, wie es in der Anklage steht, das will er so nicht stehen lassen. Bevor der Angeklagte gestern aber zu Wort kam, wurde die Verhandlung wieder abgebrochen, soll Ende August fortgesetzt werden. Bis dahin wollen seine Verteidiger jetzt mit dem Opfer-Anwalt und der 21-Jährigen über Details zu einem Täter-Opfer-Ausgleich beraten, also darüber, welches Schmerzensgeld der Angeklagte der jungen Frau für ihre Todesangst und für ihre körperlichen Verletzungen anbieten kann.