Frankreichfest 2024 Das Düsseldorfer Fest der deutsch-französischen Freundschaft

„Das Frankreichfest ist ein Schwerpunkt der wunderbaren Beziehungen zwischen Düsseldorf und Frankreich“, betont auch der französische Generalkonsul in NRW Etienne Sur. Frankreich spiele auf vielen Ebenen eine bedeutende Rolle in der Landeshauptstadt. „Die 8000 Franzosen, die in Düsseldorf wohnen, fühlen sich hier sehr wohl und freuen sich, hier zu leben“, sagt Sur. Am letzten Juli-Wochenende wird die Rheinuferpromenade, der Burgplatz und der Rathaus-Innenhof ganz in den Farben der Trikolore aufgehen. Natürlich werden dem frankophilen Gaumen dabei wie gewohnt allerhand Köstlichkeiten geboten. Insbesondere die lange Tafel an der Promenade bietet wieder Gelegenheit, bei einem Glas Wein, Champagner oder Cidre die Delikatessen des Nachbarlandes zu genießen.