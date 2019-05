21-Jähriger an Leukämie erkrankt : Zooey will leben

Düsseldorf Der 21-Jährige hat Leukämie. Den Kampf gibt der Auszubildende der Stadtwerke Hilden aber nicht auf. Seine Kollegen organisieren zurzeit eine große Typisierungsaktion für ihn.

Wer gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann helfen und sich am Samstag, 25. Mai, 10-15 Uhr, bei den Stadtwerken in Hilden, Am Feuerwehrhaus 1, als potenzieller Stammzellspender bei der DKMS registrieren lassen. Sollte es einen Treffer geben, reicht laut DKMS in 80 Prozent der Fälle eine spezielle Blutspende aus. Bei einer Knochenmarkspende (restliche 20 Prozent) werde dem Spender unter Vollnarkose aus dem Beckenkamm etwa fünf Prozent seines Knochenmarks entnommen. Innerhalb von zwei bis vier Wochen regeneriert sich das Knochenmark beim Spender, hieß es weiter. Nach dem Ausfüllen einer Einverständniserklärung wird dann vor Ort beim Spender ein Wangenschleimhautabstrich mit Wattestäbchen durchgeführt, damit seine Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können.