Chaos am Flughafen Düsseldorf : Und wieder lange Schlangen am Düsseldorfer Flughafen

Am Check-in waren zur Mittagszeit lange Schlangen zu sehen. Foto: Verdi

Düsseldorf Das war Ärger mit Ansage: Am Sonntag hat es am Flughafen Düsseldorf wieder Warteschlangen an den Sicherheitskontrollen und am Check-in gegeben. Für zusätzliches Chaos sorgten abgesagte Flüge. Am Dienstag könnte klar werden, welche Wirkung eine erste Entlastung haben könnte.