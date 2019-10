2020 im ISS Dome : Eric Clapton gibt Konzert in Düsseldorf

Foto: dpa/Carsten Rehder Eric Clapton bei einem Konzert in Hamburg. (Archiv).

Düsseldorf Eric Clapton kommt nach Düsseldorf. Nach zwei Konzerten in Deutschland in diesem Jahr kommt „Mr. Slowhand“ 2020 unter anderem in die Landeshauptstadt.

Am 3. Juni tritt der von vielen als weltbester Gitarrist gefeierte Clapton im ISS Dome auf. Der Vorverkauf startet am Donnerstag (10. Oktober 2019) um 10 Uhr, zunächst exklusiv bei Eventim. Einen Tag später sind die Karten dann an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu bekommen.

Zuvor spielt Eric Clapton am 31. Mai in München im Olympiastadion und am 2. Juni in Stuttgart in der Hans-Martin-Schleyer-Halle.

Insgesamt führt die neue Tour Clapton für 15 Konzerte in neun Länder durch Europa, nach Tschechien, Deutschland, in die Schweiz, nach Italien, Belgien, in die Niederlande, nach Dänemark, Finnland und Russland.