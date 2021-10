Schwere Verletzungen durch Glasflasche : 19-Jähriger stirbt nach Schlägerei in der Düsseldorfer Altstadt

Am Burgplatz hinter dem Schlossturm wurde der 19-Jährige angegriffen. Foto: Patrick Schüller

Düsseldorf Der junge Mann, der am Wochenende mit einer Flasche angegriffen wurde, ist am Dienstag gestorben. Die Polizei sucht Zeugen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Drei Tage nach dem Angriff auf einen 19-Jährigen in der Altstadt ist der junge Mann am Dienstag in einem Düsseldorfer Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Abend mit. In der Nacht zu Samstag waren am Burgplatz zwei rivalisierende Gruppen aneinandergeraten. Laut Polizei attackierte ein Unbekannter dabei den 19-Jährigen mit einer Glasflasche – der junge Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Zeugen hatten der Polizei zufolge gegen 1.45 Uhr die Schlägerei hinter dem Schlossturm beobachtet und waren auch auf den verletzt am Boden liegenden jungen Mann aufmerksam geworden. Der Täter sei in eine unbekannte Richtung geflohen. Der 19-Jährige wurde noch in der Nacht notoperiert. Sein Zustand blieb jedoch auch in den vergangenen Tagen dauerhaft kritisch. Am Dienstag ist er seinen Verletzungen schließlich erlegen.

Was genau in der Nacht zu Samstag in der dunklen Ecke des Burgplatzes passiert ist, ist noch unklar. Die Polizei geht nicht davon aus, dass sich dort eine Tumultlage entwickelt hat, sondern dass es eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen mit mehreren Personen war. Wie viele Menschen an der Schlägerei beteiligt waren, werde noch ermittelt, teilte ein Polizeisprecher mit. Auch worum es bei der Auseinandersetzung ging, blieb bislang offen.

Die Polizei hat eine Mordkommission namens „MK Schloßufer“ eingerichtet. Zusammen mit der Staatsanwaltschaft Düsseldorf ermittelt sie wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Die Ermittler suchen weiterhin Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zum Täter geben können.

Info Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 11 (MK Schloßufer) zu wenden, Telefon 0211 8700.

(veke)