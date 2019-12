„1876“ in Düsseltal : Wilder Rhythmus im Düsseldorfer Sternerestaurant

„1876“ in Düsseltal

Vier Musiker der „Stomp“-Show verwandelten das Düsseldorfer Restaurant „1876“ am Freitag in ihre Bühne. Die nutzten die Töpfe und Pfannen des Sternekochs Daniel Dal-Ben kurzerhand für eine kurze Darbietung.

Normalerweise ist das Restaurant „1876“ in Düsseldorf für seine ruhige Atmosphäre und die Sterneküche bekannt. Am Freitag jedoch wurde man beim Eintreten von einem wilden und tanzbaren Rhythmus in Empfang genommen.