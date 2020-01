Kommunalwahl in Düsseldorf : 17 Wahlkreise werden überprüft

Am 13. September 2020 wird die Kommunalwahl in Düsseldorf ausgerichtet. Foto: dpa/Ina Fassbender

Die Stadt Düsseldorf muss Wahlkreise für die Kommunalwahl neu zuschneiden.

(arl) Neun Monate vor der Kommunalwahl ist die Einteilung der Wahlkreise in Düsseldorf noch nicht sicher. Wegen des Urteils des Verfassungsgerichtshofs NRW muss die Stadt die Wahlkreise anpassen, in denen die Zahl der Wahlberechtigten zu stark vom Durchschnitt abweicht. 17 der 41 Düsseldorfer Wahlkreise für die Ratswahl liegen über der Toleranzgrenze von 15 Prozent. Bei zehn Wahlkreisen ist die Abweichung so stark, dass sie rechtlich nicht als Ausnahme zu begründen ist. Das Wahlamt muss in diesen Fällen die Grenzen verändern – im Amt wird unter Zeitdruck gerechnet.