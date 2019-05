Junge Kunst in Düsseldorf : Gerresheimer Schülerinnen stellen im Aloysianum aus

Gerresheim „Grotesk, kritisch, abstrakt“: Unter diesem Titel zeigen 17 Gymnasiastinnen aus Gerresheim Kunstwerke im Café Aloys. Die Ergebnisse sind zum Teil erstaunlich.

Einen beeindruckenden Einblick in den kreativen Leistungsstand von Schülerinnen des Q1-Kunst-Leistungskurses der kooperierenden Gymnasien Marie Curie und Am Poth liefert die Ausstellung „Grotesk-kritisch-abstrakt“, die derzeit im Café Aloys, dem Schülercafé im Aloysianum der katholischen Kirchengemeinde St. Margareta, zu sehen ist. Neun Schülerinnen zeigen 17 Arbeiten in Acryl, in Mischtechniken, Tusche sowie als Kaltnadelradierung zu unterschiedlichen Themen, die vom Kunstpä­dagogen Klaus Martin Weichold skizziert vorgegeben wurden. So werden beim Thema „Jazzkonzert“ die Atmosphäre in einem Jazzclub und die Sounds improvisierter Musik mittels abstrakter Darstellungsformen im Stil Pablo Picassos eingefangen. Beim Thema „Maskerade“ wird sowohl dem Versteckspiel-Klassiker in Venedig gehuldigt als auch karnevalistischer Frohsinn mit Phänomenen wie Gewalt hinter der Maske und extreme Müllverursachung kontrastiert. Die gesellschaftskritischen „Los Caprichos“ von Francesco de Goya dienten als Vorlage zur Reflexion menschlicher Schwächen.