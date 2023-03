Betreuungsdefizite in Düsseldorf 157 Erzieher-Stellen sind in städtischen Kitas zurzeit nicht besetzt

Der Druck beim Thema Kinderbetreuung steigt. „Unbesetzte Stellen, erkrankte Kollegen und grundsätzlich hohe Anforderungen im Kita-Alltag führen ohne Zweifel zu einer sehr intensiven und zum Teil auch schwierigen Arbeitssituation in einigen städtischen Tageseinrichtungen“, stellte Jugenddezernent Burkhard Hintzsche am Mittwoch im Jugendhilfeausschuss fest. Anlass war eine Anfrage der Linken. Deren Fachpolitiker hatten der Verwaltung – nicht zuletzt mit Blick auf eine steigende Zahl unzufriedener Familien – auf den Zahn gefühlt. Aktuell sind in den etwas mehr als 100 städtischen Kitas 157 Stellen vakant. Zum Vergleich: In den Einrichtungen arbeiten insgesamt 1254 Beschäftigte. Allerdings konnten für 56 Stellen bereits neue Frauen und Männer gewonnen werden. „Sie befinden sich bereits im Einstellungsverfahren“, betonte Hintzsche. Perspektivisch seien dann 101 Stellen, also acht Prozent, nicht besetzt.