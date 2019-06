Netzwerken in Düsseldorf : 150 Fortuna-Sponsoren auf dem Carlsplatz

Düsseldorf Bei strahlendem Wetter gab es Führungen über den Wochenmarkt und natürlich feines Catering. Die Partnerschaft soll fortgesetzt werden.

Um die 450 Sponsoren hat der Fußball-Erstligist, und der Initiative von Simone Thedens und Jochen Riegel ist es zu verdanken, dass man sich seit vier Jahren auch außerhalb der Spieltage trifft, gemeinsam etwas unternimmt und neue Bande knüpft. „Angefangen haben wir mit 20, jetzt kommen 150 Sponsoren“, freut sich Thedens. In ihrem Betrieb lernten sich die Fortuna-Unterstützer beispielsweise beim Speeddating in Oldtimern kennen. Es gab Ausflüge zur Skihalle in Neuss, ins Tulip Inn oder zum Fußball-Golf nahe Aachen. Wichtig für Thedens: „Wir sind seit Kindestagen Anhänger der Fortuna, da gehört Leidenschaft dazu – wir bleiben dabei, nicht nur in der 1. Liga.“