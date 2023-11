15. Düsseldorfer Lesefest Warum Schauspielerin Natalie Hanslik an der Montessori-Grundschule vorliest

Dass das Thema Lesen in Düsseldorf ankommt, zeigt die Nachfrage: Viele der Veranstaltungen sind bereits ausgebucht. Freie Plätze gibt es beispielsweise noch für eine Autorenlesung von Brigitte Jünger aus ihrem Buch „Der Mantel“ am Mittwoch, 15. November, für eine „Weinlesung mit den Krimicops“ ebenfalls am 15. November und für den Workshop „Wir schreiben einen Roman“, für Viertklässler am Montag, 20. November.