Freizeit in Düsseldorf : Wandern bei Wind und Wetter

Die Mittwochs-Wanderungen sind nicht von Pappe, können die jedes Mal neu zusammengesetzten Routen doch bis zu zwölf Kilometer lang sein. Foto: Düsseldorfer Wanderbund

Düsseldorf Der Düsseldorfer Wanderbund existiert seit 1881. Der Verein hat jede einzelne der 7555 Wanderungen dokumentiert. Gegründet wurde er von Emil Ferdinand Hartwich.

Von Marc Ingel

Emil Ferdinand Hartwich, geboren 1843, war sehr sportlich und auch musisch begabt, aber der Richter beim Düsseldorfer Amtsgericht war auch recht umtriebig. Das bezieht sich vor allem auf die Liebe, der an sich natürlich nichts Schlechtes anhaftet, so lange man nicht in fremden Gärten lustwandelt.

Folgendes spielte sich ab: Hartwichs bester Kumpel war der Baron Armand von Ardenne, der mit seiner Frau in Schloss Benrath wohnte und mit dem er kulturell sehr aktiv war, zusammen wurden aber auch gerne die Nächte in der Uhl oder im Malkasten durchgezecht. Nun war es leider so, dass Hartwich die Hände nicht von der Baronin Elisabeth von Ardenne lassen konnte, was letztlich zu einem Pistolen-Duell mit Armand im November 1886 führte, welches der Hallodri Hartwig, der auch gerne mal auf Händen in sein Stammlokal lief, wohl nicht so ganz ernst nahm – er schoss absichtlich vorbei, der Baron nicht. Diese „Wiederherstellung der Ehre“ machte Theodor Fontane zum Thema in seinem Roman „Effi Briest“.

Info Hartwich-Wanderweg im Grafenberger Wald Würdigung In später Anerkennung der Verdienste von Emil F. Hartwich benannte die Stadt Düsseldorf eine Straße in Oberkassel in Hartwichstraße. Zudem eröffnete die Stadt mit dem Wanderbund einen Hartwich-Wanderweg im Grafenberger Wald. 2018 brachte der Düsseldorfer Wanderbund gemeinsam mit den Düsseldorfer Jonges eine bronzene Hartwich-Gedenktafel am alten Amtsgerichtsgebäude in der Altstadt an. 1984 verlieh Bundespräsident von Weizsäcker dem Wanderbund die Eichendorff-Plakette. Der Wanderbund habe sich in einer über 100-jährigen Tradition „besondere Verdienste um Pflege und Förderung des Wanderns, des Heimatgedankens und des Umweltbewusstseins“ erworben.



Kontakt Die interne Kommunikation läuft seit Jahren über die Website www.wanderbund.de. So kann jeder sich entscheiden, ob er teilnimmt.

So viel zum Einstieg, nur damit jeder eine Vorstellung davon bekommt, was für ein Mensch Hartwich war. Denn eigentlich geht es in dieser Geschichte vielmehr um seinen enormen Bewegungsdrang, seine Sorge um die Volksgesundheit und die Liebe zur Natur. Denn der Amtsgerichtsrat Emil F. Hartwich gründete 1881 im Malkasten auch den Düsseldorfer Wanderbund, von dem hier zu allererst die Rede sein soll. Die erste Wanderung führte am 18. März 1882 von Gerresheim über Erk­rath nach Hilden.

Viele weitere Wanderungen sollten bis heute folgen – genau genommen 7554. Jede einzelne davon ist sorgsam dokumentiert, was jetzt womöglich einen falschen Eindruck erweckt, denn eigentlich ist der Verein eine sehr locker zusammengesetzte Männergemeinschaft – ja, tatsächlich nur Männer, die Frauen stoßen später aber gerne bei der abschließenden Einkehr dazu – die einfach Vergnügen an der Natur, der Bewegung und an guten Gesprächen haben. „Es gibt bei uns keine Verpflichtungen, jeder kann kommen und gehen, wann er will“, sagt Bernard Winkler, der aktuelle Baas des Wanderbundes.

Ein Mal die Woche, immer mittwochs, geht’s für die Gruppe, meist ziemlich rüstige Rentner, auf eine acht bis zwölf Kilometer lange Strecke, die zuvor der Wanderführer (jeder kommt mal an die Reihe) festgelegt und ausgekundschaftet hat, „und das bei Wind und Wetter, egal ob es stürmt oder schneit“, unterstreicht Winkler, dass die Wanderungen eher nichts für Warmduscher (um im Bild zu bleiben) sind – nur Weihnachten wird pausiert. Der Großraum Düsseldorf ist das Einzugsgebiet, es geht aber auch mal bis an die holländische Grenze oder weit ins Bergische Land, die Anreise zum Startpunkt erfolgt jeweils mit Bus und Bahn.

Wanderung Nummer 7555 führte von Mettmann bis nach Knittkuhl, satte elf Kilometer, immerhin mit Kaffeepause – Hartwich wäre sicher stolz auf seine Nachfahren im Verein gewesen. Es war die verschobene Jubiläumswanderung zum 140-jährigen Bestehen des Wanderbundes, die coronabedingt im Vorjahr ausfallen musste. Rund 40 Mitglieder hat der Düsseldorfer Verein, „wer einmal mitgemacht hat, kommt in der Regel auch wieder“, sagt Winkler, um die 20 sind es jedenfalls jede Woche, die sich die neu zusammengestellte Route nicht entgehen lassen wollen.