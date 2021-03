Verkehr in Düsseldorf : 13 neue Fahrradhäuschen für den Stadtbezirk 1

Verkehr in Düsseldorf

Das Modell „Sund“ zählt zu den Fahrradhäuschen, die in Düsseldorf aufgestellt werden sollen. Foto: Stadt Düsseldorf

Stadtbezirk 1 Für das gesamte Stadtgebiet liegen der Verwaltung sogar 50 Anträge vor. Eine Realisierung soll sukzessive erfolgen. Das Fördervolumen beträgt 200.000 Euro im Jahr.

Der Stadtbezirk 1 soll 13 neue Fahrradhäuschen erhalten, zumindest liegen bei der Stadt so viele Anträge vor. Für das gesamte Stadtgebiet sind es sogar 50. Nach der Einführung des sogenannten Düsseldorfer Modells wurde auf Wunsch des Ordnungs- und Verkehrsausschusses (OVA) noch ein zweites Modell „Sund“ gesucht und dem Ausschuss vorgestellt. Danach wurden für die ersten 40 Anträge Umlaufverfahren durchgeführt und ausgewertet, so dass nun die Antragsteller mit den möglichen Varianten angeschrieben und nach einer Klärung der Zuschussfinanzierungen entsprechende Vorlagen in die Bezirksvertretungen eingebracht werden können.