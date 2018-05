Düsseldorf: 128 Euro Buße weil der Hund ohne Leine lief

Düsseldorf Auch ein alter, kranker Hund darf abends in einem Gewerbegebiet nicht ohne Leine laufen. Darauf wies eine Amtsrichterin einen Frührentner (45) hin. Ihn kostet das nun 128,50 Euro Buße und Gebühren. Und demnächst könnte es noch teurer werden.

An einem Oktoberabend 2017 hatte er sich mit Mitarbeitern der Stadt an der Reisholzer Werftstraße eine heftige Diskussion geliefert. Mit dem Schäferhund der Freundin war er angeleint unterwegs, hatte seinem Hund dann jedoch freien Lauf gelassen. Das Tier sei schwer krank und alt, widersprach er dem Vorwurf. Laut Landeshundegesetz NRW müssen Hunde ab 40 Zentimeter Schulterhöhe und mehr als 20 Kilo Gesamtgewicht im Stadtgebiet aber stets angeleint sein. Hunde dürfen in Düsseldorf etwa an den Oberkasseler Rheinwiesen unterhalb des Deiches sowie an gekennzeichnete Hundefreilaufflächen im Stadtgebiet frei laufen.