1200 Kilometer durch den Rhein : Joseph Heß krault von Düsseldorf in Richtung Niederlande

Foto: dpa/David Young 8 Bilder 1200 Kilometer durch den Rhein - Sportler mach Stopp in Düsseldorf

Düsseldorf 1200 Kilometer in nur 25 Tagen durch den Rhein zu schwimmen, ist eine sportliche Leistung. Schwimmer Joseph Heß macht genau das und hat am Donnerstag eine kleine Pause in Düsseldorf eingelegt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Langstreckenschwimmer Joseph Heß hat von Düsseldorf aus seinen Schwimm-Marathon Richtung Nordsee fortgesetzt. Am Donnerstagvormittag wurde der 34-Jährige mit einem Boot aus dem Düsseldorfer Medienhafen auf den Fluss hinaus gebracht. Dann stieg er in den Rhein und kraulte los.

Heß trug einen schwarzen Ganzkörperschwimmanzug und eine Schwimmbrille. Ein Kanute fuhr in einem Boot neben ihm her. Anfang Juli möchte der Wirtschaftsingenieur aus Chemnitz sein Ziel, die Nordsee bei Rotterdam, erreichen. Dazu schwimmt er täglich acht bis zehn Stunden im Fluss. Von Düsseldorf aus wollte er am Donnerstag eine etwa 40 Kilometer lange Strecke schaffen.

„Die Strömung ist eine große Gefahr“, hatte Heß schon vor dem Start des Schwimm-Marathons gesagt. Hinzu kommen der starke Schiffsverkehr auf dem Fluss und Verunreinigungen des Wassers.

Der promovierte Wirtschaftsingenieur hat am 11. Juni am Tomasee in der Schweiz seinen Schwimm-Marathon gestartet, Anfang Juli will er die Nordsee erreichen. Die Gesamtstrecke ist mehr als 1200 Kilometer lang.

Heß berichtete von etlichen interessanten Begegnungen bei seiner Tour. „Viele Menschen winken uns von Brücken und Schleusen zu.“ Eine Familie habe mit Keksen und Salzstangen am Ufer auf ihn gewartet.

Heß ist nicht er Erste, der den Rhein der Länge nach bezwingen will - mit nur 25 Tagen will er dies aber in so kurzer Zeit schaffen wie noch keiner vor ihm. Seine Aktion stellt er zudem in den Dienst der Forschung und arbeitet dazu mit Wissenschaftlern der sächsischen Hochschulen in Leipzig, Chemnitz und Mittweida sowie der Hochschule Furtwangen in Baden-Württemberg zusammen. So sammelt er Wasserproben, die Erkenntnisse über den Zustand des Rheins liefern sollen.

Ohne solch professionelle Begleitung und Vorbereitung wird jedoch dringend vom Schwimmen im Rhein abgeraten. Die Feuerwehr Düsseldorf weist jährlich erneut auf die Gefahren hin. >>>Lesen Sie hier mehr dazu.

(csr)