Proteste am 11.11 Pro-Palästinenser-Demonstration in Düsseldorf wird wohl abgesagt

Am 11.11. um 11.11 Uhr beginnt mit dem Hoppeditzerwachen auf dem Marktplatz am Rathaus traditionell der Karneval in Düsseldorf. Die Polizei hatte daher den Ort für die ebenfalls dort geplante Demonstration in Absprache mit dem Anmelder bereits verlegt, sie hätte an der Reuterkaserne stattfinden sollen.