Demo in Düsseldorf Rund 1000 Menschen nehmen am Ostermarsch teil

„Die Kriegskredite in Höhe von 100 Milliarden Euro, von der Regierung euphemistisch als Sondervermögen bezeichnet, verhindern ein Finanzierung von notwendiger Infrastruktur und Investitionen“, so Oekentorp. Schultoiletten seien in bedauernswertem Zustand und die im Koalitionsvertrag verabredete Kindergrundsicherung stehe auch zum Abschuss bereit. Im Krieg bleibe jedoch kein Geld für Kinder.

So stand der von Russland initiierte Angriffskrieg in der Ukraine im Mittelpunkt des Protestes. Auch, weil die Auswirkungen in Deutschland deutlich zu spüren seien. „Die aktuellen Entwicklungen wie die angekündigte Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus, die Lieferung von Uranmunition an die Ukraine und die Tatsache, dass ab dieser Woche nun deutsche Panzer in diesem Krieg zum Einsatz kommen, machen deutlich, dass die Eskalation in und um diesen Krieg voranschreitet. Die Ostermarschierer teilen die Sorgen vieler Menschen in unserem Land vor dieser Entwicklung und den Wunsch nach einer Friedenslösung“, hatten die Organistoren der Ostermärsche an Rhein und Ruhr in einer Mitteilung erklärt. Organisiert wurden die Ostermärsche vom Landesverband NRW der „Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen“ (VVN-BdA).