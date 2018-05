Düsseldorf: 1000 Langzeitarbeitslose weniger als noch vor einem Jahr

Düsseldorf Der Boom der Düsseldorfer Wirtschaft lässt erstmals auch Langzeitarbeitslose profitieren. Die Quote aller Arbeitslosen sinkt von 7,3 auf 6,6 Prozent und damit zum ersten Mal unter den NRW-Durchschnitt.

Lange Zeit galt auf dem Arbeitsmarkt eine eiserne Regel in der Statistik. Obwohl eigentlich ein regionaler Jobmotor, war die Arbeitslosenquote in der Landeshauptstadt stets größer als im Durchschnitt Nordrhein-Westfalens. Erstmals ist diese Tendenz offenbar im Mai 2018 gebrochen.

Arbeitslosenquote Die Arbeitslosenzahl in Nordrhein-Westfalen ist im Mai auf den niedrigsten Stand seit mehr als 25 Jahren gesunken. Landesweit waren bei einer Quote von 6,8 Prozent gut 652 000 Menschen arbeitslos gemeldet. Doch die brummende Wirtschaft Düsseldorfs schafft noch mehr Jobs. Die Zahl der arbeitslosen Menschen in der NRW-Landeshauptstadt ist gegenüber dem April um 252 Personen auf 22.379 Menschen gesunken. Die Arbeitslosenquote beträgt aktuell 6,6 Prozent. Vor einem Jahr lag sie noch bei 7,3 Prozent, wie die Agentur für Arbeit gestern turnusgemäß zum Monatsende mitteilte.