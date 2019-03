Projekt erstreckt sich über fünf Jahre: Zusätzliche Bäume werden Parkplätze kosten

Nach dem Sturm Ela im Jahr 2014 wurden bereits viele neue Bäume gepflanzt. Zu den Neupflanzungen zählten auch diese Exemplare an der Simrockstraße. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Mehr als 1000 neue Bäume sollen in den kommenden fünf Jahren das Stadtklima verbessern. Am Montag stellte Gartenamtsleiterin Doris Törkel Einzelheiten des Konzepts vor.

Der Hitzesommer 2018 hatte noch einmal einen dicken Strich unter die Notwendigkeit des Projekts gesetzt, das nun konkrete Formen annimmt. Mehr als 200 Bäume sollen in Quartieren, in denen sie dringend gebraucht werden, pro Jahr neu gepflanzt beziehungsweise überlebensfähig gemacht werden. Ein ambitioniertes Vorhaben, für das der Stadtrat nach schleppendem Vorlauf im vergangenen Oktober mit breiter Mehrheit fünf Millionen Euro bereitstellte. Die wichtigsten Fakten im Überblick.

Wann startet das Projekt? Im zu Ende gehenden Winter wurden in einem ersten Schritt 25 Bäume gepflanzt. Richtig los geht es ab Oktober mit der Pflanzsaison 2019/20. Dann werden erstmals rund 160 Bäume neu gepflanzt sowie 40 bereits vorhandene Standorte saniert. Das Konzept ist auf fünf Jahre ausgelegt. Für 2021 ist eine Überprüfung („Evaluierung“) geplant.

Der erste Schritt Angestoßen wurde das Projekt nach dem Sturm Ela, bereits 2015 hatte das Büro Danielzik und Leuchter ein Konzept vorgestellt. Die ersten 25 Bäume wurden in diesem Winter in den Stadtbezirken 1, 2 sowie 6 gepflanzt. Die Bilanz Die 1046 neuen Exemplare des Konzepts kommen „on top“. Neue Bäume, wie sie beispielsweise bei der weiteren Gestaltung der Innenstadt (Kö Bogen, Schadowstraße) entstehen, zählen nicht dazu.

Welche Viertel bilden den Schwerpunkt? Die Experten haben bestimmte Defiziträume ermittelt, in denen mit Blick auf Bevölkerungsdichte, Wohnbebauung, Mikroklima und Lufthygiene ein besonderer Handlungsbedarf besteht. Dabei identifizierten sie folgende neun Stadtteile mit besonders hoher Priorität: Stadtmitte, Mörsenbroich, Eller, Flingern Süd, Flingern Nord, Friedrichstadt, Oberbilk, Wersten und Holthausen. Ebenfalls auf der Liste: 17 weitere Stadtteile mit sogenannter mittlerer Priorität.

Wurden bereits sämtliche Projekt-Standorte bestimmt? Nein. In einem ersten Schritt wurden 870 Standorte für eine Neupflanzung sowie 176 weitere für eine mögliche Sanierung herausgearbeitet. „Tatsächlich können wir davon aber nur 523 nutzen“, sagte Doris Törkel am Montag im Ausschuss für öffentliche Einrichtungen.

Gibt es problematische Arten? Ja. Die Experten haben herausgefunden, dass in den Defizitquartieren vier von fünf Bäumen zu Arten gehören, die man heute in der Regel nicht mehr pflanzen würde. „Dazu zählen Platanen, Rubinien, Bergahorn und Rosskastanien, die unter anderem hitzeempfindlich sind oder rasch Opfer bestimmter Krankheiten werden“, sagte Törkel. Welche Bäume besser geeignet seien, könne nicht pauschal beantwortet werden. So zeigten zwischenzeitlich favorisierte Arten wie Amberbäume und Eschen unerwartete Probleme.