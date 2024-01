Kunst in Düsseldorf Eine unangepasste Persönlichkeit

Sie zählt zu den bedeutendsten Malerinnen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Sigrid Kopfermann, Enkelin des Flugpioniers Otto Lilienthal. Die Künstlerin, die in erster Ehe mit dem Maler Egon Neubauer verheiratet war, zog mit 42 Jahren nach Düsseldorf, wo sie den Kommunalpolitiker, Juristen und Kunstsammler Otto Fuhrmann heiratete. Auch wenn es Sigrid Kopfermann immer wieder in die Ferne zog und sie insbesondere zu längeren Malaufenthalten nach Südfrankreich, in die USA oder nach Peru aufbrach, blieb Kopfermann Düsseldorf und den Düsseldorfer Künstlerinnen und Künstlern verbunden. 2003 gründete sie die Kopfermann-Fuhrmann-Stiftung in ihrem Wohnhaus in Oberkassel an der San-Remo-Straße 6. Zu diesem Zeitpunkt war ihr Mann Otto Fuhrmann bereits neun Jahre tot. Kopfermann starb im Juni 2011, fünf Tage vor ihrem 88. Geburtstag.