Brauchtum in Düsseldorf Schützen in Lierenfeld feiern ihr 100-jähriges Bestehen

Am Samstag wird auf der Schießanlage um 13 Uhr das Königsschießen eröffnet, gegen 15.45 Uhr soll die Freigabe für den Königsschuss erfolgen. Am Abend laden die Lierenfelder Schützen ab 18 Uhr zum großen Bürger- und Heimatabend ein, DJ Ralle legt auf, die Werstener Musik Company entert die Bühne. Am Sonntag treffen sich die Schützen um 13 Uhr an der Gaststätte Schweidnitzer Eck, ehe um 16 Uhr die große Parade auf der Posener Straße stattfindet. Nach der Pagenkrönung um 19 Uhr gibt’s im Festzelt wieder Party: Ab 20 Uhr lädt der Nachwuchs zum Ball der Jugend mit der Liveband Roland Brüggen ein.