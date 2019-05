1. Mai-Kundgebung in Düsseldorf : Gewerkschafter rücken Europa in Mittelpunkt

Anja Weber (4.v.l), Vorsitzende der DGB NRW, NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU, 5.v.l) und Pit Clausen (SPD, 6.v.l), Oberbürgermeister von Bielefeld, nehmen an einem Demonstrationszug teil am «Tag der Arbeit» teil. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Bei der Maikundgebung des DGB in Düsseldorf auf dem Johannes-Rau-Platz ging es vor allem um das Thema Europa. Unter dem zentralen Mai-Motto „Europa. Jetzt aber richtig!“ fordern die Gewerkschaften, die Menschen in den Mittelpunkt der Politik zu stellen.

In Düsseldorf hielt die Stellvertretende Bundesvorsitzende Andrea Kocsis die Mai-Rede. Sie stellte die Tarifbindung und armutsfeste Mindestlöhne in allen EU-Mitgliedsstaaten in den Mittelpunkt ihrer Rede. In Deutschland und Europa müsse Schluss sein mit prekärer Arbeit und niedrigen Löhnen.